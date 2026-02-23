কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে এই অভিযান চালায় র্যাব।
র্যাব সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে র্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কারওয়ান বাজার এলাকায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মো. জুবায়ের ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিকদার শাহীনুর আলমের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৯টি প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।
জনস্বার্থে বাজার মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানায় র্যাব।
খুলনা শিপইয়ার্ড ও চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় প্রায় সাড়ে ৯ একর (সরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট) লিজ জমির চুক্তিভঙ্গ ও জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রির অভিযোগে একজন যুগ্ম সচিব, দুই সাবরেজিস্ট্রারসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।৪ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নারী ও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে দেবীগঞ্জ সদর ইউনিয়নের নতুনবন্দর আব্দুলপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর বিজিবি সদর দপ্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে বিবি হালিমা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে ওই মরদেহ উদ্ধার করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ।১৮ মিনিট আগে
ফেনীর সোনাগাজীতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা দুজনই আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।২০ মিনিট আগে