ঢাকা

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মো. জুবায়ের ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিকদার শাহীনুর আলমের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে এই অভিযান চালায় র‍্যাব।

র‍্যাব সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে র‍্যাব। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কারওয়ান বাজার এলাকায় বাজারদর নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মো. জুবায়ের ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিকদার শাহীনুর আলমের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৯টি প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

জনস্বার্থে বাজার মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানায় র‍্যাব।

