Ajker Patrika
রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৪

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীতে দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৪
রাজবাড়ী সদর উপজেলায় আজ সোমবার দুপক্ষের সংঘর্ষে হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা হাসপাতালে ভিড় করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১৪ জন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আতর আলী (৫৫)। তিনি বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া খোন্দকারপাড়া গ্রামের শফিক উদ্দিন শেখের ছেলে সিদ্দিক শেখ (৪০) ও আফাজ শেখ (৪৫), জয়নালের ছেলে শাহীন (৩৬), নূর উদ্দিনের ছেলে দুলাল (৫৫), রামকান্তপুর ওয়ার্ডের মিয়াপাড়ার নবু মণ্ডলের মেয়ে নিঝুম (২০), আব্দুল জলিল শেখের ছেলে ইদ্রিস শেখ (৪০) ও আব্দুল কুদ্দুস শেখ (৫০), আইনুদ্দিন শেখের ছেলে মোস্তফা শেখ (৩৫), আব্দুল জলিলের ছেলে আব্দুল বারেক শেখ (৫০), আব্দুল বারেকের মেয়ে মুনিয়া (২০), আব্দুল বারেক শেখের স্ত্রী হাসি বেগম (৪৫), মোমিন মোল্লার মেয়ে মৌসুমি (৩৩), জলিল শেখের মেয়ে মনোয়ারা (৪০) ও আতিয়ার মোল্লার ছেলে আবু বক্কর (২৪)। তাঁদের মধ্যে আতর শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তিনি মারা যান। অন্যরা রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

স্থানীয়দের বরাতে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল জানান, বানিবহ ইউনিয়নের বেথুলিয়া মিয়াপাড়া এলাকায় রজব শেখ ও সূর্য মিয়ার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জায়গাজমি নিয়ে বিরোধ চলছে। এ নিয়ে সকালে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর মধ্যে আতর আলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়:

রাজবাড়ীঢাকা বিভাগনিহতঢাকাআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু

চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু