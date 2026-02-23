Ajker Patrika
খুলনা

৪৮ ঘণ্টায় খোঁজ মেলেনি খুলনার সাবেক এমপির জামাতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
৪৮ ঘণ্টায় খোঁজ মেলেনি খুলনার সাবেক এমপির জামাতার
কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন। ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় তারাবির নামাজ আদায় করতে বেরিয়ে কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন নামের এক ব্যবসায়ী দুই দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। এ ঘটনায় গতকাল রোববার সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।

এর আগে শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর তিনি নগরীর টাউন জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করতে গিয়ে নিখোঁজ হন।

কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন নগরীর অফিসার্স ক্লাব এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী কাজী আব্দুস সোবহানের ছেলে এবং খুলনা-২ আসনের সাবেক এমপি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের একমাত্র জামাতা।

জানা যায়, শনিবার রাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশে অফিসার্স ক্লাব এলাকার বাড়ি থেকে বের হন সুজন। টাউন জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় শেষে তিনি কাস্টমঘাট এলাকায় যান। এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে সুজনের বাবা কাজী আব্দুস সোবহান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘২১ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে সুজন তারাবির নামাজ পড়তে বাড়ি থেকে বের হয়। নামাজ আদায় করে সে কাস্টমঘাট এলাকায় যায় এবং সেখান থেকে নিখোঁজ হয়।

“তাঁর সন্ধানে আমরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়েছি। পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিচ্ছে। আমাদের এই শহরে কোনো শত্রু নেই। সকলে আমার আপন।’

সুজনের বাবা আরও বলেন, ‘সুজন আমার ব্যবসা দেখাশোনা করে। ছেলের সন্ধান চেয়ে গতকাল খুলনা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি।’

এ বিষয়ে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন জানান, তাঁর সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমরা তাঁর খোঁজ নিতে বিভিন্ন থানায় তথ্য পাঠিয়েছি। ঘটনার দিনে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা হয়েছে।’

বিষয়:

নিখোঁজএমপিসাবেক সাংসদখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

বিজিবি কর্মকর্তার বাসা থেকে গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু

চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু