Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ভালুকায় অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রির দায়ে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ভালুকায় অতিরিক্ত দামে গ্যাস বিক্রি করায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির দায়ে দুই পাইকারি বিক্রেতাকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের সিডস্টোর বাজারে অভিযান চালিয়ে তাঁদের জরিমানা করা হয়। হবিরবাড়ীতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র‍্যাব-১৪ যৌথভাবে অভিযান চালায়। এ সময় মেসার্স এন এন এন্টারপ্রাইজ ও মীম এন্টারপ্রাইজকে এই অর্থ দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর সহকারী পুলিশ সুপার লুৎফা বেগমসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক আব্দুস ছালাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দুই লাখ টাকা নগদ জরিমানা করা হয়েছে। এলপি গ্যাসের পাইকারি বাজারে সিন্ডিকেট ভাঙতে এবং সাধারণ মানুষের জন্য দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রতিটি বাজারে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

