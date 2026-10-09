Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

মমেকে এক দিনে ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, চিকিৎসাধীন ১২৭

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
মমেকে এক দিনে ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, চিকিৎসাধীন ১২৭
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিচ্ছেন রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক তরুণসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নতুন করে ৫১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এবং হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৭ জন।

আজ শুক্রবার কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে হাসপাতালটিতে মোট ১২৭ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে পুরুষ ৮৮ জন, নারী ২৮ এবং শিশু ১১ জন। সংকটাপন্ন অবস্থায় দুজনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

চলতি বছরে হাসপাতালটিতে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৫১২ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ২৯ জন।

সর্বশেষ মারা যাওয়া তিনজন হলেন—ময়মনসিংহের নান্দাইলের বাসিন্দা মিনহাজ (১৮), ফুলবাড়িয়ার হারিছা বেগম (৬৫) এবং টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর মরিয়ম (৪৫)। হাসপাতাল সূত্র জানায়, ডেঙ্গুজনিত শারীরিক জটিলতা, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং ডেঙ্গুর পাশাপাশি ইস্কেমিক স্ট্রোকের কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জনবলসংকট থাকা সত্ত্বেও রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সাধারণ জনগণকে আরও সতর্ক ও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাডেঙ্গুময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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