Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাট সীমান্তে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে জব্দ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হালুয়াঘাট সীমান্তে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে জব্দ
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মোবাইলের ডিসপ্লে জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মোবাইলের ডিসপ্লে জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দ করা এসব পণ্যের বাজারমূল্য ৪৮ লাখ ৫১ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

আজ শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯) বিজিবির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে হালুয়াঘাট উপজেলার বান্দরকাটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোবাইলের এসব ডিসপ্লে জব্দ করে বিজিবি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বান্দরকাটা সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা অভিনব কৌশলে ভারতীয় অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পাচারের চেষ্টা করছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯) বিজিবির সদস্যরা অভিযান চালান। এ সময় বিপুল পরিমাণ মোবাইলের ডিসপ্লে জব্দ করা হয়। জব্দ করা ডিসপ্লেগুলোর আনুমানিক মূল্য ৪৮ লাখ ৫১ হাজার টাকা।

ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়নের (৩৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুল আজিম বায়েজীদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বিজিবির উপস্থিতি বুঝতে পেরে চোরাকারবারিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

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