Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

সৌদি আরবে গাড়িচাপায় গফরগাঁওয়ের যুবক নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ০৯: ১৯
জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে গাড়িচাপায় ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের জাহাঙ্গীর আলম (২৭) নামে প্রবাসী যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার (৯ মে) রাতে নিহত যুবককের ছোট ভাই আলমগীর হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

জানা গেছে, নিহত জাহাঙ্গীর গফরগাঁওয়ের পাগলা থানার টাঙ্গাব ইউনিয়নের বামনখালী গ্রামের আসাদ মিয়ার ছেলে। তাঁর স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছে।

গতকাল সকালে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ শহরের বাতা মার্কেট এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

জাহাঙ্গীর দেড় বছর আগে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। শনিবার সকালে সড়কে পরিচ্ছন্নতার কাজ করার সময় দ্রুতগতির একটি গাড়ি জাহাঙ্গীরকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান জাহাঙ্গীর।

নিহত জাহাঙ্গীরের বাবা আসাদ মিয়া বলেন, ‘সংসারে সচ্ছলতার আশায় জমি বিক্রি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। কাজ করতে গিয়ে গাড়িচাপায় আমার ছেলে মারা গেছে। সংসারের অভাব আর দূর হলো না।’

নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, সরকার যেন মরদেহ দ্রুত দেশে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দেয়।

পাগলা থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘প্রবাসীর মৃত্যুর খবর শুনেছি। এ ব্যাপারে পরিবারের লোকজন যোগাযোগ করেনি।’

