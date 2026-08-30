সৌদি আরবে রেসিং কারের চাপায় বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু

সৌদি আরবে রেসিং কারের চাপায় জাহাঙ্গীর মিয়া (২১) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত জাহাঙ্গীর ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার যশরা ইউনিয়নের পালইকান্দা গ্রামের কুয়েত প্রবাসী শাহজাহান মিয়ার ছেলে।
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জাহাঙ্গীরের ফুফা জায়েদুর রহমান।
জায়েদুর রহমান জানান, গতকাল শনিবার সৌদি আরবের স্থানীয় সময় রাত ১২টার দিকে জেদ্দা শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান জাহাঙ্গীর। এক বছর আগে সৌদি আরবে যান তিনি। সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে বসবাস করে সেখানে একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। গতকাল রাতে কেনাকাটা করতে বাসা থেকে বের হন জাহাঙ্গীর। পথে রেসিং কার তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে সৌদি আরবের পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালের হিমঘরে রাখে।
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