Ajker Patrika
En
পঞ্চগড়

স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ২৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকার সরঞ্জাম দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ২৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকার সরঞ্জাম দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ২৪ লাখ ডলারের সরঞ্জাম দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশের মাতৃ, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করতে ২৪ লাখ ডলারের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও উপকরণ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ২৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। রংপুর সফরের অংশ হিসেবে আজ সোমবার দুপুরে পঞ্চগড়ে গিয়ে এসব কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন।

এ সময় পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে রাষ্ট্রদূত সিভিল সার্জন ডা. মো. মিজানুর রহমানের কাছে মাতৃ ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক প্রশিক্ষণ মডেল হস্তান্তর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত জানান, এই সহায়তার আওতায় থাকছে নবজাতকের শরীর উষ্ণ রাখার সরঞ্জাম, শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়ক চিকিৎসা উপকরণ, গুরুতর অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য থেরাপিউটিক ফুড এবং টিকার কোল্ড চেইন বজায় রাখার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে এফএইচআই ৩৬০, ঝপাইগো, জেএসআই ও ইউনিসেফের মাধ্যমে এসব সরঞ্জাম দেশজুড়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হবে। দুর্গম এলাকার স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানও এ কার্যক্রমের আওতায় থাকবে।

বিষয়:

বাংলাদেশপঞ্চগড়নবজাতকচিকিৎসাযুক্তরাষ্ট্রজেলার খবররংপুর বিভাগরাষ্ট্রদূত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত