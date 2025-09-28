Ajker Patrika
আগুনে পুড়ল ১৮ ঘর, মালপত্র সরাতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আগুনে পোড়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে পোড়া ঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৮টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় রফিক উল্লাহ রহমান (৩৫) নামের এক ব্যক্তি দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের জামিরদিয়া গ্রামের কলাবাগান এলাকায় তোফাজ্জল হোসেনের বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রফিকউল্লাহ রহমান ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার বুটিয়াপাড়া গ্রামের সুরুজ্জামানের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি কারখানায় চাকরি করতেন এবং ভাড়াবাসায় পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় ঘর থেকে মালপত্র বের করতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

স্থানীয়রা জানান, একটি গ্যাসের রাইজার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একের পর এক ঘরে আগুন ধরে যায়। আগুন লাগার পরপরই স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে পানি ও বালতি ব্যবহার করে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। তবে আগুনের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে মুহূর্তেই তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ভালুকা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়।

ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আতিকুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ভালুকা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৮টি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস। লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে।

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, লাশ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

