মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন ভর্তি হয়েছে ৪১ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮০ শিশু।
মারা যাওয়া শিশুটি ১১ মাস বয়সী। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায়। গত শনিবার দিবাগত রাতে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।
গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে মোট ৬৫২ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫ শিশুর। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে মোট ৩৮ শিশু।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন খান বলেন, যেসব আক্রান্ত শিশুকে দেরিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে; মূলত তাদের অবস্থাই খারাপ। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া শিশুরাই মারা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আইসিইউ থাকলে মৃত্যুর হারটা আরও কমত। একটি নির্মাণাধীন ভবনের কাজ সম্পন্ন হলে সেখানে পাঁচ শয্যার আইসিইউ চালু করা হবে।
সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে সাজু নামে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (পিআইসিইউ) তার মৃত্যু হয়।
