ময়মনসিংহ

মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু
হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডের সামনে রোগীর স্বজনেরা। গতকাল রোববার মমেক হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন ভর্তি হয়েছে ৪১ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮০ শিশু।

মারা যাওয়া শিশুটি ১১ মাস বয়সী। তার বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায়। গত শনিবার দিবাগত রাতে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত মমেক হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে মোট ৬৫২ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৫ শিশুর। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে মোট ৩৮ শিশু।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন খান বলেন, যেসব আক্রান্ত শিশুকে দেরিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হচ্ছে; মূলত তাদের অবস্থাই খারাপ। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া শিশুরাই মারা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আইসিইউ থাকলে মৃত্যুর হারটা আরও কমত। একটি নির্মাণাধীন ভবনের কাজ সম্পন্ন হলে সেখানে পাঁচ শয্যার আইসিইউ চালু করা হবে।

ময়মনসিংহ জেলাশিশু মৃত্যুউপসর্গময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরহাম
সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেটে হামে আক্রান্ত হয়ে ২ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু

সিলেটে শিগগিরই ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল চালু করা হবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

দিনাজপুরে বাড়িতে আগুন লেগে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

দখলমুক্তের দুই মাসের মধ্যে আবারও দোকানপাট-গাড়িতে দখল সেতুটি, জন চলাচলে দুর্ভোগ