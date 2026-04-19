হামের উপসর্গ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে আরও এক শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় নতুন ভর্তি হয়েছে ৩৪ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৭৮ শিশু। আর এ সময়ে সুস্থ হয়ে মোট ৭২ শিশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে।
মারা যাওয়া ছেলেশিশুটির বয়স তিন মাস। সে কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার বাসিন্দা। ৯ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। গতকাল বেলা পৌনে ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি।
গত ১৭ মার্চ থেকে আজ রোববার সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে মোট ৬১১ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪ শিশুর।
আজ সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের অষ্টম তলার আইসোলেশন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, শিশু রোগীদের স্বজনদের চোখেমুখে হতাশার ছাপ। চার মাস বয়সী ছেলেশিশুকে নিয়ে ভর্তি শারমিন চৌধুরী বলেন, ‘সর্দি-জ্বরের পর চিকিৎসকেরা বলেছেন, ছেলে হামে আক্রান্ত। তাই এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে। চোখের সামনে অনেক মায়ের বুক খালি হচ্ছে, তাই দুশ্চিন্তা কমছে না।’
শিশু ওয়ার্ডের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মাওলা বলেন, ‘হাম ছোঁয়াচে হওয়ায় তা বাড়ছে। এ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। যথাসময়ে হামের টিকা নিতে হবে। আমরা সীমিত জনবলের মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।’
অভাবের কারণে প্রথম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করা হয়নি সোলেমান আলীর। কিন্তু দীর্ঘদিনের কারিগরি অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ২ হাজার ৫০০ ওয়াট ক্ষমতার একটি ভ্রাম্যমাণ সেচযন্ত্র। সূর্যের আলো পেলেই এটি তিন হর্সপাওয়ারের পানির পাম্প চালু করে, যা প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০০ লিটার পানি তুলতে সক্ষম।২৬ মিনিট আগে
হামের উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি কুমিল্লায় নতুন করে এক শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে জনমনে। মারা যাওয়া শিশু মো. হোসাইন (১০ মাস) কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাসিন্দা। ১৪ এপ্রিল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ এপ্রিল রাতে তার মৃত্যু হয়।
ববিতার বাবা সানোয়ার হোসেন জানান, রাতে তাঁর মেয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ চিৎকার শুনে তিনি ঘুম থেকে উঠে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ববিতাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপজেলার দেওপাড়া (৯ নম্বর ওয়ার্ড) এলাকার খোকন দত্তের ছেলে সৈকত দত্ত (২০)। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত হয়ে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিলেন। নেশার টাকার জন্য তিনি নিজের মা-বাবাকেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন।১ ঘণ্টা আগে