ময়মনসিংহ

হামের উপসর্গ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে আরও এক শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় নতুন ভর্তি হয়েছে ৩৪ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৭৮ শিশু। আর এ সময়ে সুস্থ হয়ে মোট ৭২ শিশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

মারা যাওয়া ছেলেশিশুটির বয়স তিন মাস। সে কিশোরগঞ্জের সদর উপজেলার বাসিন্দা। ৯ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। গতকাল বেলা পৌনে ১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি।

গত ১৭ মার্চ থেকে আজ রোববার সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে মোট ৬১১ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪ শিশুর।

আজ সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের অষ্টম তলার আইসোলেশন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, শিশু রোগীদের স্বজনদের চোখেমুখে হতাশার ছাপ। চার মাস বয়সী ছেলেশিশুকে নিয়ে ভর্তি শারমিন চৌধুরী বলেন, ‘সর্দি-জ্বরের পর চিকিৎসকেরা বলেছেন, ছেলে হামে আক্রান্ত। তাই এক সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে। চোখের সামনে অনেক মায়ের বুক খালি হচ্ছে, তাই দুশ্চিন্তা কমছে না।’

শিশু ওয়ার্ডের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মাওলা বলেন, ‘হাম ছোঁয়াচে হওয়ায় তা বাড়ছে। এ থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। যথাসময়ে হামের টিকা নিতে হবে। আমরা সীমিত জনবলের মধ্যে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।’

