ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিশু ফারুকের মা হাজেরা খাতুন ঘরের ভেতরে কাজ করছিলেন। এ সময় পরিবারের সবার অগোচরে ফারুক বাড়ির পাশের ডোবায় গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যায়। কোথাও না পেয়ে ডোবার পানিতে খোঁজাখুঁজির পর তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার নাজমুল হাবিব জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।
এ ব্যাপারে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর লাশ বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিশু ফারুকের মা হাজেরা খাতুন ঘরের ভেতরে কাজ করছিলেন। এ সময় পরিবারের সবার অগোচরে ফারুক বাড়ির পাশের ডোবায় গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যায়। কোথাও না পেয়ে ডোবার পানিতে খোঁজাখুঁজির পর তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার নাজমুল হাবিব জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।
এ ব্যাপারে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর লাশ বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।
রাজধানীর ব্যস্ত সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় ঢাকা কলেজ ও ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার দিনভর থেমে থেমে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পুলিশ ও দুই পক্ষের মিলিয়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশকে একাধিক সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার...২ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির জাবি শাখা। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে মনোনীত করা হয়েছে ফার্মেসি বিভাগের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফুল্লাহ আদিবকে এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে ইংরেজি১ ঘণ্টা আগে
চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে যুবকদের ‘হানি ট্র্যাপের’ ফাঁদে ফেলে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে রাজধানীর মিরপুর থেকে প্রতারণা চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মিরপুর বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে মিরপুরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
মনজ মৌলিক বলেন, ‘আমরা ননীক্ষীর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সব পদ থেকে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে অব্যাহতি নিচ্ছি। আমরা দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি যে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব।২ ঘণ্টা আগে