ডেন্টাল চেম্বারে প্রতারণা, কোরবানির পশু বানাতে উপড়ে ফেলা হলো ছাগলের দাঁত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে বয়স কম দেখানোর জন্য ছাগলের দাঁত তুলে কোরবানির পশু হিসেবে বিক্রির উপযোগী করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পৌরসভার মহিলা কলেজ গেট-সংলগ্ন আলভি ডেন্টাল কেয়ারে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পৌরসভার জামে মসজিদ রোড এলাকায় লিটন নামের এক ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগীকে আটক করেন। পরে চাপের মুখে তাঁরা ছাগলের দাঁত তোলার বিষয়টি স্বীকার করেন।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জানান, ছাগলের দাঁত নড়ছিল বলে সেটি তুলে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। মানুষের ডেন্টাল চেম্বারে কেন ছাগলের দাঁত তোলা হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বলেন, এখানে দাঁত তোলা হয় শুনেই তাঁরা এসেছেন।
ঘটনার সময় উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোরবানির মতো ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতারণা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁরা বলেন, ‘কাঁচা দাঁত তোলা প্রাণীর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা। যে সরঞ্জাম দিয়ে পশুর দাঁত তোলা হয়েছে, তা দিয়েই আবার মানুষের চিকিৎসা করা হবে—এটি উদ্বেগজনক।’
এ বিষয়ে আলভি ডেন্টাল কেয়ারের মালিক দন্তচিকিৎসক আনোয়ার হোসেন মানিক বলেন, ‘আমি সেখানে ছিলাম না। আমার দোকানের একজন কর্মচারী না বুঝে ছাগলের দাঁত তুলে ফেলেছে।’
দাঁত তোলার কথা স্বীকার করে রাকিব নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘পরিচিত একজন নিয়ে আসায় দাঁত তুলেছি, তবে কোনো টাকা নিইনি।’
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নাজনীন সুলতানা বলেন, প্রাণিকল্যাণ আইন অনুযায়ী এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
