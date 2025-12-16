Ajker Patrika

ভালুকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের ভালুকা থানায় মামলা হয়েছে। ভালুকা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজল ইসলাম বাদী হয়ে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিশেষ ক্ষমতা আইনে এই মামলা করেন।

ভালুকা মডেল থানার এসআই আবু তাহের মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়।

মামলা ও থানা সূত্রে জানা গেছে, ১৩ ডিসেম্বর রাত ৯টার দিকে ভালুকা উপজেলার নিশিন্দা বিএসবি কারখানাসংলগ্ন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও মশাল মিছিলের প্রস্তুতির খবর পায় পুলিশ। রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়।

স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, এজাহারে নাম থাকা ৪৪ জনসহ অজ্ঞাতনামা ৩৫-৪০ জন ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে মশাল মিছিল করে উসকানিমূলক স্লোগান দেয় এবং এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাময়মনসিংহ বিভাগছাত্রলীগময়মনসিংহআওয়ামী লীগ
মুজিব বাহিনীর গণহত্যার প্রতিক্রিয়া ২৫ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউন: জামায়াত নেতা

ইডেনে মোস্তাফিজের সুইং দেখার অপেক্ষায় কলকাতা

পাকিস্তানি বলে গুঞ্জন—বন্ডাই বিচের হামলাকারীরা আসলে ভারতীয়

বগুড়ায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে প্রতারণা, ৪০ লাখ ডলার আত্মসাতের নেপথ্যে এক ইসরায়েলি

