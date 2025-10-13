Ajker Patrika
ময়মনসিংহে ১১ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতায় হুবহু প্রতিবেদন। ছবি: সংগৃহীত
কারণ দর্শানোর জবাব যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত ১১ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন। আজ সোমবার ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাবিবা মীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পত্রিকাগুলো হলো—মো. শামসুল আলম খান সম্পাদিত দৈনিক আজকের ময়মনসিংহ, এফ এম এ ছালাম সম্পাদিত দৈনিক দেশের খবর, এন বি এম ইব্রাহীম খলিল রহিম সম্পাদিত দৈনিক বিশ্বের মুখপত্র, মরহুম আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার সম্পাদিত দৈনিক ঈষিকা, নাসির উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত দৈনিক অদম্য বাংলা, আ ন ম ফারুক সম্পাদিত দৈনিক আলোকিত ময়মনসিংহ ও দৈনিক দিগন্ত বাংলা, শেখ মেহেদী হাসান নাদিম প্রকাশিত দৈনিক জাহান, ওমর ফারুক সম্পাদিত দৈনিক কিষানের দেশ, ফরিদা ইয়াসমীন রত্না সম্পাদিত হৃদয়ে বাংলাদেশ এবং বিকাশ রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পরিধি।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওইসব পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে প্রত্যেক সম্পাদক বা প্রকাশককে চিঠি দেয় জেলা প্রশাসন।

চিঠিতে বলা হয়, গত ১০ ও ১৩ এপ্রিল ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত ১১ দৈনিক পত্রিকায় অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতায় হুবহু একই সংবাদ ও তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং উল্লিখিত সংখ্যাসমূহ অনুমোদিত ছাপাখানা হতে মুদ্রিত হয়নি। এ বিষয়ে ১৬ এপ্রিল ১৩ পত্রিকার প্রকাশক/সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়।

গত ২১ এপ্রিল ভুল স্বীকার করে ঘটনাটিকে সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক ছাপাখানার দায়িত্বহীনতা ও নিজস্ব মুদ্রণব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সৃষ্ট একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মর্মে ব্যাখ্যাসহ জবাব দাখিল করেন, যা গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়নি।

পরে ১৮ মে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সরেজমিন তদন্তেও প্রমাণিত হয়েছে যে প্রকাশিত ১১টি পত্রিকা অনুমোদিত ছাপাখানা হতে মুদ্রিত হচ্ছে না।

যা ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধনকরণ) আইন, ১৯৭৩-এর ৪ ও ৭ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘোষণাপত্র ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধনকরণ) আইন, ১৯৭৩-এর ১০ ধারায় বাতিল করা হলো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতায় হুবহু প্রতিবেদন। ছবি: সংগৃহীত
এ বিষয়ে আলোকিত ময়মনসিংহের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আব্দুল হালিম বলেন, ‘আমার পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের চিঠি এখনো হাতে পাইনি। খোঁজখবর নিচ্ছি, জেনেবুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।’

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাবিবা মীরা বলেন, গত ৩০ মার্চ এবং ৭, ৮, ৯, ১০, ১২ ও ১৩ এপ্রিল পত্রিকাগুলোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতায় সব প্রতিবেদন হুবহু একই ধরনের ছাপা হওয়ায় শোকজ করা হয়, যা ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধনকরণ) আইন, ১৯৭৩-এর ৪ ও ৭ ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘোষণাপত্র ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধনকরণ) আইন, ১৯৭৩-এর ১০ ধারায় বাতিল করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলাপত্রিকাময়মনসিংহ সদরময়মনসিংহজেলার খবর
