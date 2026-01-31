নালিতাবাড়ীতে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে ট্রাক ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নকলা-নালিতাবাড়ী মহাসড়কের বাইটকামারী জোড়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নকলা উপজেলার ধনাকুশা এলাকার মন্নার ছেলে অটোরিকশাচালক শফিকুল ইসলাম এবং নালিতাবাড়ী উপজেলার তালুকপাড়া এলাকার মিরাজ আলীর ছেলে ইটভাটার শ্রমিক আরিফ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নকলা থেকে নালিতাবাড়ীর দিকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক শফিকুল ইসলাম ও যাত্রী আরিফের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে নালিতাবাড়ী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি জব্দ করে।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে পাথর ও বালু ফেলে রাখায় সড়কটি সংকুচিত হয়ে গেছে। এতে ওই এলাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
রাজধানীর উত্তরখানে ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভবন নির্মাণকাজের সময় ১০ তলা থেকে পড়ে ফয়সাল আহমেদ শামীম (৩০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুর ১২টা ২০ মিনিটের দিকে উত্তরখানের চানপাড়া মেডিকেল রোডের বন্ধন সোসাইটিতে এ ঘটনা ঘটে।২০ মিনিট আগে
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে দাওয়াত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের পাশে পুখুরিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ‘বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাণবন্ত আয়োজনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও অতিথিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ নেয়। গতকাল শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুরের সাতমসজিদ রোডে অবস্থিত সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাঠে জাঁকজমকপূর্ণভাবে...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের কালীগঞ্জে মো. হক নামের অপহৃত এক যুবককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মিঠু পাঠান (৪০) নামের এক ব্যক্তিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিঠু একজন সন্ত্রাসী এবং তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, দস্যুতাসহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে ১৭টি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে