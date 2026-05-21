নান্দাইলে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ আহত ১০

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলায় শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকালে উপজেলার নান্দাইল ইউনিয়নের ভাটিপাচানী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এক শিয়ালের আক্রমণের ঘটনায় গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৭টার দিকে একটি শিয়াল ভাটিপাচানী গ্রামের নরুল ইসলাম মৌলভীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। শিয়ালটি নরুল ইসলামসহ দুজনকে কামড় দেয়। পরে শিয়ালটি বাড়ির পাশের একটি পানের বরজে ঢুকে আরেক নারীকে আক্রমণ করে। পরে পুকুরপাড়ে শিশুসহ আরও কয়েকজনকে কামড় দেয়। একপর্যায়ে শিয়ালটি বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে নারী ও শিশুদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা লাঠিসোঁটা নিয়ে শিয়ালটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনকে তাৎক্ষণিকভাবে নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে তাদের জলাতঙ্ক প্রতিরোধী র্যাবিস ভ্যাকসিন ও আইজি র্যাবিস দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা নেওয়া ব্যক্তিরা হলো হুমায়ূন (১৬), ফাতেমা (৬০), ফাতেমা (৫৫), রাশিদা (৫০) ও হোসনা (৭০)। এ ছাড়া মোছা. আরিসা (৭), নরুল ইসলাম মৌলভী (৬২), মানসুরা আক্তার (৩২), হৃদয় হাসান (৩০) ও মজিদা (৪৫) মমেক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা হৃদয় হাসান বলেন, ‘হঠাৎ করেই শিয়ালটি বাড়িতে ঢুকে একের পর এক মানুষকে কামড়াতে থাকে। নারী ও শিশুরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। পরে এলাকাবাসী একত্র হয়ে শিয়ালটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করি।’
এদিকে একই দিনে উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়নের উত্তর বানাইল গ্রামে আরও তিনজন শিয়ালের কামড়ে আহত হয়েছে। তারা কিশোরগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে বলে জানা গেছে।
নান্দাইল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা সুলতানা বলেন, ‘আমাদের এখানে পাঁচজন এসেছিল। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন দেওয়া শেষে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে। অন্যরা ময়মনসিংহে চিকিৎসাসেবা নিয়েছে বলে শুনেছি।’
প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলমকে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এক বছরের চুক্তিতে তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।৫ মিনিট আগে
কোরবানির ঈদে রাজধানীকে দ্রুততম সময়ে বর্জ্যমুক্ত করতে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। দুই সিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তাঁরা। বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ, কোরবানির বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিত...২৪ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ২০২৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর এমপিও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন শিক্ষকেরা।৩০ মিনিট আগে