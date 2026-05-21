Ajker Patrika
মাদারীপুর

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত মাদারীপুরের সুরুজ, পরিবারে শোকের মাতম

মাদারীপুর প্রতিনিধি
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত মাদারীপুরের সুরুজ কাজী। ছবি: সংগৃহীত

ভালো থাকার আশায় জীবিকার সন্ধানে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ খাগড়াছড়া এলাকার সুরুজ কাজী (৩২)। পরে তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়েছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে তাঁর মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছালে পরিবার ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহত সুরুজ কাজী দক্ষিণ খাগড়াছড়া এলাকার শাহাবুদ্দিন কাজীর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে পরিবারের আর্থিক সংকট দূর করতে রাশিয়ায় যান সুরুজ। সেখানে বিভিন্ন কাজ করার পর একপর্যায়ে তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। সম্প্রতি যুদ্ধ চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের কাছে খবর আসে। যদিও তিন দিন আগে তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, তবে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাশিয়ায় থাকা পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয় পরিবার।

সুরুজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বাড়িতে স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর ভিড় বাড়তে থাকে। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের আহাজারিতে এলাকায় শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

নিহতের আত্মীয় রহমত বলেন, “সংসারের হাল ধরতে বিদেশে গিয়েছিল সুরুজ। কে জানত যুদ্ধেই তার প্রাণ চলে যাবে। আমরা তাঁর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাই।”

প্রতিবেশী রবিন বলেন, “সুরুজ খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। পরিবারের জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তাঁর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া খুব কষ্টের।”

মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াদিয়া শাবাব বলেন, `নিহতের ঘটনা আমার জানা নেই। আপনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এখন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হবে। তবে লাশ আনার ব্যাপারে নিহতের পরিবার সহযোগিতা চাইলে, নিয়মমতো তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।’

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা জেলানিহতরাশিয়াজেলার খবরইউক্রেন যুদ্ধসেনাবাহিনী
