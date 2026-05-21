রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত মাদারীপুরের সুরুজ, পরিবারে শোকের মাতম

ভালো থাকার আশায় জীবিকার সন্ধানে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ খাগড়াছড়া এলাকার সুরুজ কাজী (৩২)। পরে তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়েছেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে তাঁর মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছালে পরিবার ও স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহত সুরুজ কাজী দক্ষিণ খাগড়াছড়া এলাকার শাহাবুদ্দিন কাজীর ছেলে।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে পরিবারের আর্থিক সংকট দূর করতে রাশিয়ায় যান সুরুজ। সেখানে বিভিন্ন কাজ করার পর একপর্যায়ে তিনি রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। সম্প্রতি যুদ্ধ চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের কাছে খবর আসে। যদিও তিন দিন আগে তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে, তবে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাশিয়ায় থাকা পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত হয় পরিবার।
সুরুজের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বাড়িতে স্বজন, প্রতিবেশী ও এলাকাবাসীর ভিড় বাড়তে থাকে। পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের আহাজারিতে এলাকায় শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
নিহতের আত্মীয় রহমত বলেন, “সংসারের হাল ধরতে বিদেশে গিয়েছিল সুরুজ। কে জানত যুদ্ধেই তার প্রাণ চলে যাবে। আমরা তাঁর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাই।”
প্রতিবেশী রবিন বলেন, “সুরুজ খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। পরিবারের জন্য নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তাঁর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া খুব কষ্টের।”
মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ওয়াদিয়া শাবাব বলেন, `নিহতের ঘটনা আমার জানা নেই। আপনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এখন এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হবে। তবে লাশ আনার ব্যাপারে নিহতের পরিবার সহযোগিতা চাইলে, নিয়মমতো তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।’
প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলমকে চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এক বছরের চুক্তিতে তাঁকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।৫ মিনিট আগে
কোরবানির ঈদে রাজধানীকে দ্রুততম সময়ে বর্জ্যমুক্ত করতে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। দুই সিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন তাঁরা। বর্জ্য অপসারণের পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণ, কোরবানির বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিত...২৪ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।২৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও ২০২৫ সালের নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর এমপিও দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন শিক্ষকেরা।৩০ মিনিট আগে