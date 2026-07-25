Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাটে এনসিপির সমাবেশের আগে রাতের আঁধারে ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
হালুয়াঘাটে এনসিপির সমাবেশের আগে রাতের আঁধারে ব্যানার ছেঁড়ার অভিযোগ
ব্যানার ছেঁড়ার আগে ও পরের ছবি। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতাদের আগমন ও সমাবেশকে সামনে রেখে টানানো একটি ব্যানার গভীর রাতে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার (২৫ জুলাই) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় অভিযোগটি করেন জাতীয় যুবশক্তি হালুয়াঘাট শাখার সদস্যসচিব রেজাউল করিম।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এনসিপির ঘোষিত ‘জুলাই পদযাত্রা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার বিকেলে হালুয়াঘাট উত্তর বাজারের ধানমহাল এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এতে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, কেন্দ্রীয় নেতা আখতার হোসেন, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সারজিস আলমের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। সমাবেশকে ঘিরে শুক্রবার রাতেই মঞ্চ নির্মাণ, সাজসজ্জা এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাদের ছবিসংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন টানানোর কাজ শেষ করা হয়।

ব্যানার ছেঁড়ার আগে ও পরের ছবি। ছবি: সংগৃহীত
ব্যানার ছেঁড়ার আগে ও পরের ছবি। ছবি: সংগৃহীত

ভিডিও বার্তায় রেজাউল করিম অভিযোগ করেন, জুলাই পদযাত্রা বাস্তবায়ন কমিটির উপদেষ্টা ও হালুয়াঘাট উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী আবু রায়হানের একটি বড় ব্যানার গভীর রাতে ছিঁড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আবু রায়হান বলেন, ‘আমরা পদযাত্রার সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি। রাতের আঁধারে কে বা কারা এ ন্যক্কারজনক কাজ করেছে, তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমাদের কর্মসূচি ব্যাহত হবে না। শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ সফল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।’ তিনি আরও বলেন, ‘গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি বা ভিন্নমতের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশাসনের কাছে আমরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’

হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মাদ ফেরদৌস আলম বলেন, ‘রাতের আঁধারে ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমরা জেনেছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এনসিপির সমাবেশকে ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাঅভিযোগসমাবেশময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরজাতীয় নাগরিক পার্টি
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