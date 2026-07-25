রাজশাহীতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ককটেল হামলার অভিযোগ

রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ভবানীগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র আবদুর রাজ্জাকের বাড়িতে ককটেল হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এতে কেউ হতাহত হননি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে।
আবদুর রাজ্জাকের বাড়ি উপজেলার চানপাড়া এলাকায়।
বাগমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া একটি ককটেল বিস্ফোরণের আলামতও পাওয়া গেছে।’
বিএনপি নেতা আব্দুর রাজ্জাক জানান, হামলার কিছুক্ষণ আগেই ঢাকা থেকে বাড়িতে ফিরেছিলেন তিনি। হামলার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা তিনি নিশ্চিত নন। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত শত্রু নেই। তিনি পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখছেন।
ঘটনার পর স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিভিন্ন পোস্ট দেন। হামলার প্রতিবাদে আজ শনিবার দুপুরে ভবানীগঞ্জ পৌর বিএনপি বিক্ষোভ মিছিল করে। দলীয় কার্যালয় থেকে বের হওয়া মিছিলটি পৌরসভার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোডাউন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এই মিছিল থেকেও আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।
তবে এ অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কারও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বাগমারা থানার ওসি জিল্লুর রহমান জানান, শনিবার দুপুর পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো লিখিত অভিযোগ বা মামলা হয়নি। মামলা হলে তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
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