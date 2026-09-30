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ময়মনসিংহ

বাকৃবির গেস্ট হাউসে ইয়াবাসহ চারজন আটক

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বাকৃবির গেস্ট হাউসে ইয়াবাসহ চারজন আটক
বাকৃবির গেস্ট হাউসে ইয়াবাসহ আটক কর্মচারী ও তিন বহিরাগত। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কৃষিবিদ গেস্ট হাউসে অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতদের কাছ থেকে ইয়াবা ও মাদক সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। আটক চারজনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী ও তিন বহিরাগত রয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসের ৬ নম্বর কক্ষে প্রক্টরিয়াল বডিকে সঙ্গে নিয়ে এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশ।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আটককৃত কর্মচারীর নাম লাবিব হাসান মিথুন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিতরণ বিভাগের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী। আটক অন্য তিন বহিরাগত হলেন—সামিউল আলীম, সামিউল ইবনে আশিকুর রহমান ও সোয়াদ।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান, পুলিশ কক্ষে প্রবেশ করলে অভিযুক্তরা মাদকদ্রব্য ধ্বংসের চেষ্টা চালান। তাঁরা কিছু ইয়াবা বাথরুমের টয়লেটে ফ্লাশ করে ফেলে দেন। পরবর্তীকালে সেখান থেকে চার থেকে পাঁচটি ইয়াবা বড়ি ও মাদক সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করে আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে কৃষিবিদ গেস্ট হাউসের অফিসার ইন-চার্জ ড. অনিরুদ্ধ সরকার বলেন, ‘গেস্ট হাউসের ৬ নম্বর কক্ষটি ওই কর্মচারীর নামে বুকিং করা ছিল। কক্ষে অপরিচিত ব্যক্তিদের আনাগোনা ও সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে স্টাফরা আমাকে জানান। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে তাৎক্ষণিকভাবে প্রক্টরিয়াল বডিকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।’

তিনি আরও জানান, কক্ষটির ভেতর তীব্র উৎকট গন্ধ পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারীদের আচরণও অস্বাভাবিক ছিল। পরবর্তীকালে তল্লাশি চালিয়ে বাথরুম থেকে আলামত উদ্ধার করে পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আলীম জানান, রাত পৌনে ৮টার দিকে খবর পেয়ে প্রক্টরিয়াল টিম ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাতেনাতে আলামত উদ্ধারের পর পুলিশ তাঁদের আটক করে নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুব জানান, আটককৃতদের থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে মামলাসহ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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