দলিল লেখক মিন্টু হত্যায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১০ জনের যাবজ্জীবন

ময়মনসিংহে আলোচিত দলিল লেখক আবু জাকারিয়া মিন্টু হত্যা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া আরও ১০ আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (১৫ জুলাই) দুপুরে ময়মনসিংহের বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফারহানা ফেরদৌস এ রায় ঘোষণা করেন। স্পেশাল জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. আকরাম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন মো. ফরিদ খলিফা ও মো. মাসুদ মিয়া। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন আব্দুল মতিন, আব্দুস ছামাদ, মো. মোসারফ হোসেন মোসা, মো. মোফাজ্জল হোসেন মোসা, মো. তোফাজ্জল হোসেন তোফা, মো. নাজমুল মিয়া, মো. মোকলেছুর রহমান, মো. শাহজাহান আকন্দ, মো. আতিকুল, মো. সিদ্দিক মিয়া। এদের মাঝে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মাসুদ মিয়া ও যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সিদ্দিক মিয়া পলাতক রয়েছেন।
পিপি আকরাম হোসেন বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত ১২ জনের ১০ জন উপস্থিত ছিলেন। বাকি দুজন পলাতক। ১০ আসামির উপস্থিতিতে দুইজনের মৃত্যুদণ্ড ও ১০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত।
মামলা সূত্রে জানা যায়, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ২০১৩ সালের ১৪ আগস্ট প্রতিপক্ষের হামলায় ভালুকা সাবরেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক আবু জাকারিয়া মিন্টুকে কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় পরের দিন নিহতের স্ত্রী লতিফা খাতুন বাদী হয়ে ভালুকা থানায় ১৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ ১৩ বছর বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ১২ জনের সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা করে আদালত এ রায় প্রদান করেন।
রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী এবং নিহতের স্বজনেরা। দ্রুত রায় কার্যকরের দাবি জানান তাঁরা।
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