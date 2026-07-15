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খুলনা ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামানের যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৮: ১২
খুলনা ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিরুজ্জামানের যোগদান
ছবি: সংগৃহীত

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (ওয়াসা) নতুন চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান যোগদান করেছেন। তিনি খুলনা নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র।

আজ বুধবার দুপুরে এই পদে তিনি যোগদান করেন।

পরে খুলনা ওয়াসা মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু, খুলনা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফিরোজ শাহ, কেসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিব আহমেদ প্রমুখ।

এর আগে গত সোমবার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (পানি সরবরাহ-২ শাখা) সিনিয়র সহকারী সচিব মোছা. শাকিলা পারভীন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ৩ বছরের জন্য খুলনা ওয়াসার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

বিষয়:

খুলনা জেলাচেয়ারম্যানখুলনা বিভাগখুলনাওয়াসা
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