Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

রায়গঞ্জে খালে গোসল করতে নেমে কিশোরের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
রায়গঞ্জে খালে গোসল করতে নেমে কিশোরের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় খালে গোসল করতে নেমে আরাফাত হোসেন (১৩) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের নাড়ুয়া গ্রামের একটি সেতুর নিচে খালে এ ঘটনা ঘটে।

আরাফাত ওই গ্রামের নুর আলমের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয়রা জানান, সকালে কয়েকজন কিশোরের সঙ্গে খালে গোসল করতে নামে আরাফাত। একপর্যায়ে সে পানিতে তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রায়গঞ্জ থানার ওসি আহসানুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

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