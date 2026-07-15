Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

পুকুরে মিলল স্কুলছাত্রের লাশ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা )প্রতিনিধি
পুকুরে মিলল স্কুলছাত্রের লাশ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন
নিহত জুনায়েদ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় নিখোঁজের একদিন পর জুনায়েদ আহমেদ (১২) নামে এক স্কুলছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের বহুলীর গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত জুনায়েদ আহমেদ ওই গ্রামের মো. দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। সে স্থানীয় নওপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পারিবারিক, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর থেকে জুনায়েদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাকে না পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। পরে বুধবার বেলা ১টার দিকে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

খবর পেয়ে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

জুনায়েদের পরিবারের দাবি, জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে হত্যা করেছে। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেছেন।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, উদ্ধার করা মরদেহের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্নও দেখা গেছে। তিনি বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজকেন্দুয়াপুলিশময়মনসিংহ বিভাগমরদেহজেলার খবরনেত্রকোনা
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