Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কাভার্ড ভ্যানে ফেনসিডিল, চালকসহ ২ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৭: ৫২
চট্টগ্রামে কাভার্ড ভ্যানে ফেনসিডিল, চালকসহ ২ জনের যাবজ্জীবন

চট্টগ্রামে কাভার্ডভ্যানে পাচারের সময় ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনার মামলায় চালকসহ দুই আসামিকে যাবজ্জীবন সাজা এবং ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আসামিদের আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার চট্টগ্রামের ৫ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. তাজউল ইসলামের আদালত প্রায় ১০ বছর আগের ঘটনাটির মামলায় এই রায় দেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন নোয়াখালী সদর মডেল থানার চরষোলকিয়া গ্রামের মো. নাছির উদ্দিন (৩৫) ও কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট থানার উত্তর শাকতলী গ্রামের বাসিন্দা মো. হারুন (৪০)। এদের মধ্যে নাছির ঘটনার সময় একজন কাভার্ডভ্যান চালক হিসেবে ছিলেন।

আদালতের এপিপি (অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, ২০১৬ সালে আকবরশাহ থানার এই মামলাটিতে আদালত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ (১) এর ৩ (খ) ধারার অপরাধে দুই আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন। এর আগে এই মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষীর মধ্যে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী এম কাউসার জানান, রায়ের সময় হাজতি দুই আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় শেষে পরে সাজা পরোয়ানামূলে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

২০১৬ সালে ১৩ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ থানা এলাকার সিটি গেটে একটি কাভার্ডভ্যান তল্লাশি করে চালকের আসনের পেছন থেকে ১ হাজার পিস ফেনসিডিল উদ্ধার করে ডিবি পুলিশ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও কাভার্ডভ্যান চালক নাছির উদ্দিন ও হারুনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।

এই ঘটনায় নগর গোয়েন্দা বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) বাদী হয়ে আকবরশাহ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করেন। পরে তদন্ত শেষে পুলিশ দুই আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। ২০১৭ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি আদালত দুই আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

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