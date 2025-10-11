Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

‘জুলাই যোদ্ধা’র সঙ্গে ঝামেলা, ময়মনসিংহে ঢাকাগামী ২ পরিবহনের চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ রাখায় যাত্রীদের দুর্ভোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ রাখায় যাত্রীদের দুর্ভোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে ঢাকাগামী ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ‘জুলাই যোদ্ধা’ আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা পরিচালিত ১৬ বাস বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এর আগে ইউনাইটেড বাসের লাইনম্যান অরুণ ঝন্টুর বিরুদ্ধে আবু রায়হানের গায়ে হাত দেওয়া এবং কটূক্তি করে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার রাত ৯টা থেকে নগরীর মাসকান্দা ইউনাইটেড বাস কাউন্টারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন বৈষম্যবিরোধীরা। তাঁরা শহীদ সাগর হত্যা মামলার আসামি নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের জেলা সহসভাপতি আমিনুল হক শামীমকে গ্রেপ্তার এবং তাঁর মালিকানাধীন ইউনাইটেড সার্ভিসের বাস চলাচল বন্ধের দাবি জানান।

বৈষম্যবিরোধীদের এমন দাবির মুখে আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাইপাস মোড়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে অবস্থান নেন শ্রমিকেরা। এতে দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে প্রশাসন ও জেলা মোটর মালিক সমিতির নেতারা দফায় দফায় আলোচনা করে আমিনুল হক শামীম পরিচালিত ১৬টি ইউনাইটেড বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ময়মনসিংহ মহানগর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্যসচিব আল নূর মোহাম্মদ আয়াস বলেন, আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের বিচার, ফ্যাসিস্ট শামীমনিয়ন্ত্রিত ১৬ বাস বন্ধ, ম্যানেজারকে প্রত্যাহার এবং সব দোসরকে চাকরিচ্যুত করার আশ্বাসে অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আবু রায়হান বলেন, ‘প্রশাসন এবং শ্রমিকনেতারা আমাদের দাবি মেনে নেওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি। আমরা চাই না মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ডে ফ্যাসিস্টের কোনো স্মৃতিচিহ্ন থাকুক। পরে শুনেছি মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড থেকে ইউনাইটেড ও সৌখিন পরিবহনের বাস ছাড়ছে না। তবে সেটি একান্তই তাদের বিষয়। কিন্তু যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়লে আমরা বসে থাকব না।’

ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

‘জুলাই যোদ্ধা’কে লাঞ্ছিত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে বাস চলাচল বন্ধ‘জুলাই যোদ্ধা’কে লাঞ্ছিত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে বাস চলাচল বন্ধ

ইউনাইটেড পরিবহনের চালক সোহেল রানা বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত মালিকপক্ষ বাস চলাচল বন্ধ রেখেছেন।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে সমস্যার কারণে বাস বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাবাসময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় মর‍াল এফেক্ট পড়েছে, তবে সেনাবাহিনী ন্যায়ের পক্ষে অটল: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

সম্পর্কিত

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

‘জুলাই যোদ্ধা’র সঙ্গে ঝামেলা, ময়মনসিংহে ঢাকাগামী ২ পরিবহনের চলাচল বন্ধ

‘জুলাই যোদ্ধা’র সঙ্গে ঝামেলা, ময়মনসিংহে ঢাকাগামী ২ পরিবহনের চলাচল বন্ধ

খুমেক হাসপাতালে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

খুমেক হাসপাতালে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা করার পর বাদী আদালতে বললেন, জামিন পেলে আপত্তি নেই

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা করার পর বাদী আদালতে বললেন, জামিন পেলে আপত্তি নেই