রাজবাড়ীতে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে সুগন্ধা ফিলিং স্টেশন এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হচ্ছে পৌরসভার কুড়াপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম শেখের ছেলে মিরাজ শেখ (১৬) ও সাইদুল প্রামাণিকের ছেলে সজীব প্রামাণিক (১৭)।
স্থানীয়দের বরাতে পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদুর রহমান মুরাদ বলেন, মিরাজ ও সজীব আজিজ সরদার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ফিরছিল। সে সময় তাদের পেছনে থাকা রাজবাড়ীগামী একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে একজন নিহত হয়। অপরজনকে আহত অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
পাংশা হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদুর রহমান মুরাদ আরও বলেন, ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে যায়। চালক ও ট্রাকটি আটকের চেষ্টা চলছে।
