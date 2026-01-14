Ajker Patrika
রাজনীতি

‘জামায়াত কি জাতীয় পার্টির মতো ভূমিকা পালন করবে’— সংশয়ে ইসলামী আন্দোলন, নতুন জোটের ইঙ্গিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ২৫
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান তুলে ধরেন দলের মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান। ছবি: দলের ফেসবুক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জোটের আসন সমঝোতা নিয়ে জটিলতার মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। ঘোষিত সময়ের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় নতুন জোট গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন দলটির মুখপাত্র ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান তুলে ধরেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে গাজী আতাউর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, জামায়াতে ইসলামীর আমির বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছেন, খালেদা জিয়া ঐক্যের যে পাটাতন তৈরি করেছিলেন, সেই ঐক্যের পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে তাঁরা আগামী দিনে রাষ্ট্র চালাবেন। সেই পাটাতন আবার মেরামত করার জন্য বলেছেন জামায়াতের আমির। এটা ইসলামী আন্দোলনের মাঝে একটু সংশয় তৈরি করেছে—জামায়াত জাতীয় পার্টির মতো ভূমিকা পালন করবে কি না।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলটির জামায়াতের জোটে থেকে অংশ নেওয়ার কথা চলছিল। আজ বিকেলে এই জোটের ১১টি দলের কে কোন আসনে প্রার্থী হবেন, তা ঘোষণার সংবাদ সম্মেলন হওয়ারও কথা ছিল। কিন্তু ‘আসন নিয়ে মতৈক্য না হওয়ায়’ শেষমুহূর্তে তা স্থগিত করা হয় বলে দলীয় সূত্র জানায়। ইসলামী আন্দোলন ৫০টি আসন চাইছে, কিন্তু জামায়াত ৪০টির বেশি আসন ছাড়তে রাজি নয়।

এমন প্রেক্ষাপটে সংবাদ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের মুখপ্রাত্র গাজী আতাউর রহমান জানান, আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে কিছু সংকট রয়েছে, যা অস্বীকারের সুযোগ নেই। কারও চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত ইসলামী আন্দোলনের মেনে নিতে হবে, এই রাজনীতি তাঁদের দল অতীতেও করেনি। কেউ ইসলামী আন্দোলনকে অবহেলা করলে সেটা স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায় না।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, আশা করা হয়েছিল, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আগে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সেটি হয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল বৈঠক করে দলের সব স্তরের নেতাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। মাঠের তথ্য নেওয়া হয়েছে, প্রার্থীদের কথা শোনা হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজ মজলিসে আমেলার বৈঠক হয়েছিল।

ইসলামী আন্দোলন ‘পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভিত্তিতে’ এগোতে চেয়েছিল বলে মন্তব্য করে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, সমঝোতার মানে কেউ কারও ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না—সেই পরিবেশ থাকলে আসন কমবেশি নিয়ে সমস্যা থাকত না। ৩০০ আসনেই একটি দল প্রচার করছে, জোটের পক্ষ থেকে তাদের দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে। এসব মিথ্যাচার করলে তাদের সঙ্গে সামনে পথচলা কষ্টকর হয়ে যাবে।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, যাদের নিয়ে শুরু থেকে পথচলা, তাদের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলন যোগাযোগ করছে। আগামীর পথচলা কেমন হবে, তা নিয়ে দু-এক দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

এককভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কি না—জানতে চাইলে ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র বলেন, এখন পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই ব্যাপারে অনেকের সঙ্গে আলোচনা চলছে, কথাবার্তা হচ্ছে। সবার সঙ্গে আলোচনা করে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অগ্রসর হবে ইসলামী আন্দোলন। যাদের ইসলামী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাদের নিয়ে পথ চলবেন তাঁরা।

জামায়াতের সঙ্গে জোট যে অপরিবর্তনীয় নয়, সেই ইঙ্গিত দিয়ে গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘২০ তারিখ (২০ জানুয়ারি) হলো মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। নির্বাচন হলো ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ। তাই না? ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের আগপর্যন্ত যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।’

বিষয়:

বিএনপিমনোনয়ননির্বাচনরাজনৈতিক দলপ্রার্থীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
