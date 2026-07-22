Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ত্রিশালে উচ্ছেদ অভিযানে ১১৮ শতাংশ খাসজমি উদ্ধার

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ২২: ১৭
ত্রিশালে উচ্ছেদ অভিযানে ১১৮ শতাংশ খাসজমি উদ্ধার
ময়মনসিংহের ত্রিশালে খাস জমি দখলমুক্ত করেছে উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে খাস জমি দখলমুক্ত করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার ত্রিশাল পৌরসভা এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালান উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান।

জানা যায়, ত্রিশাল পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র মানিক সাইফুলের চাচা নজরুল ইসলাম দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে ওই জমি দখলে রেখেছিলেন। রামপুর মৌজার ১১৮ শতাংশের খাস জমি দখলে নিয়ে মুরগি পালনের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হলেও স্থাপনা অপসারণ করেননি তিনি।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান বলেন, স্থাপনা অপসারণ করে দখল ছেড়ে দিতে একাধিকবার নোটিশ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অবৈধ ভোগদখলে ছিলেন। বাধ্য হয়ে প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করে।

বিষয়:

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