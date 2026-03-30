নকশাবহির্ভূত ভবনে টানানো হলো অপসারণের নোটিশ, সময় ৭ দিন

অনুমোদিত নকশা লঙ্ঘন করে নির্মিত চারটি স্থাপনা সাত দিনের মধ্যে অপসারণের জন্য নোটিশ টানিয়ে দিয়েছে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন (মসিক)। নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রমের পর আজ সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে এসব স্থাপনা পরিদর্শন শেষে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক নোটিশ টানানোর নির্দেশনা দেন।
সিটি করপোরেশনের তথ্যমতে, অবৈধভাবে নির্মিত এসব স্থাপনা অপসারণ ও পার্কিংয়ের স্থান বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার না করার জন্য একাধিকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ভবনমালিকেরা নির্দেশনা অমান্য করায় এবার ভবনের সামনে নোটিশ টানানো হয়েছে।
জানা গেছে, নগরের নতুন বাজার টপটেন ভবন ২০১৪ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ পৌরসভা থেকে বেজমেন্টসহ ১১ তলা ভবন নির্মাণের অনুমোদন নেওয়া হয়। কিন্তু পরে আবাসিক ভবনের অনুমোদন নিয়ে পার্কিংয়ের জায়গায় মার্কেট নির্মাণ করে তা বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, যা অনুমোদিত নকশার পরিপন্থী।
এ ছাড়া নগরীর চরপাড়া মাকরজানি খালের ওপর অবৈধভাবে নির্মিত বেসরকারি ইউনিয়ন হাসপাতালের কিছু অংশ খালের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। সেটি পরিদর্শনে গিয়ে সিটি করপোরেশনের প্রশাসক সাত দিনের মধ্যে খালের ওপর পড়া অংশ অপসারণের নির্দেশ দেন।
মসিক প্রশাসক রোকন উজ্জামান সরকার বলেন, নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নোটিশের পরও যদি সংশ্লিষ্ট ভবনমালিকেরা নির্দেশনা না মানেন, তাহলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবনের অবৈধ অতিরিক্ত অংশ ভেঙে দেওয়া হবে।
রোকন উজ্জামান সরকার আরও বলেন, ইউনিয়ন হাসপাতাল, গার্ডেন সিটি ও ইউনাইটেড গার্ডেন বিল্ডার্সের দুটি ভবনসহ মোট চারটি স্থাপনার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সম্পাদক আলী ইউসুফ বলেন, ‘সিটি করপোরেশনের সময়োপযোগী এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সিটি করপোরেশনের কঠোর সিদ্ধান্তই পারে মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে।’
মসিকের নগর পরিকল্পনাবিদ মানস বিশ্বাস বলেন, ওই ভবনমালিকদের এর আগেও নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তা উপেক্ষা করেন। তাই প্রশাসকের নির্দেশে এবার সরাসরি ভবনগুলোর সামনে অপসারণের নোটিশ টানানো হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
