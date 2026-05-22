৩৪ বছরের শিক্ষকতা শেষে ছাদখোলা গাড়িতে শিক্ষকের রাজকীয় বিদায়

ফেনীর শতবর্ষী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে ৩৪ বছরের শিক্ষকতা জীবনের ইতি টেনে বিদায় নিলেন ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক জহিরুল হক চৌধুরী বেলাল। প্রিয় শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল আবেগ, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার মিলনমেলা। ছাদখোলা গাড়িতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও গার্ড অব অনারের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেওয়া হয় রাজকীয় বিদায়।
বৃহস্পতিবার (২১ মে) বিদায়ী আয়োজনে অংশ নেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলাল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনসহ সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিদায়ী শিক্ষক জহিরুল হক চৌধুরী বেলালকে সম্মাননা স্মারক, ক্রেস্ট ও নানা উপহার প্রদান করেন। শেষ মুহূর্তে বিদ্যালয়ের স্কাউট সদস্য ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় গার্ড অব অনার। পরে ফুলের মালায় সজ্জিত করে ছাদখোলা গাড়িতে করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কেউ স্মরণ করেন স্যারের কঠোর শাসনের কথা, কেউ বলেন তাঁর স্নেহ-ভালোবাসার গল্প।
মোস্তাফিজ মুরাদ নামে বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষার্থী বলেন, ‘স্যারের আদর, শাসন আর ভালোবাসার মধ্য দিয়েই আমরা বড় হয়েছি। তিনি শুধু আমাদের পড়াশোনা শেখাননি, জীবনে চলার পথও শিখিয়েছেন। স্যারের মতো বিনয়ী ও নিবেদিত শিক্ষক সত্যিই খুব কম দেখা যায়। বিদায়-পরবর্তী জীবনের জন্য অনেক দোয়া ও শুভকামনা রইল।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, ‘বেলাল স্যারের কোনো বিকল্প নেই। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। দীর্ঘ ৩৪ বছরের শিক্ষকতা জীবনের স্মৃতিকে সম্মান জানাতেই এই ছোট্ট আয়োজন।’
বিদায় বেলায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জহিরুল হক চৌধুরী বেলাল নিজেও। সকলের কাছে দোয়া চেয়ে তিনি বলেন, ‘এই বিদ্যালয় আমার জীবনের একটি বড় অংশজুড়ে আছে। এখানেই আমি শিক্ষার্থী ছিলাম, আবার এখানেই শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছি। আজকের বিদায় আমার জন্য খুবই আবেগের মুহূর্ত। এই বিদ্যালয় যেন আরও এগিয়ে যায়—এটিই প্রত্যাশা।’
বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলাল উদ্দিন আলাল বলেন, ‘বেলাল স্যার শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি শুধু শিক্ষক নন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নেও ছিলেন অগ্রণী ভূমিকার অংশীদার। তাঁর মতো শিক্ষক সমাজের জন্য গর্বের।’
উল্লেখ্য, জহিরুল হক চৌধুরী বেলাল শুধু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন শিক্ষার্থীও। ১৯৮১ সালে তিনি ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। পরে ১৯৮৩ সালে ফেনী সরকারি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং একই কলেজ থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড সম্পন্ন করেন।
