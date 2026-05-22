সিলেটে হামের উপসর্গে এক দিনে ৫ শিশুর মৃত্যু, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৮৩

সিলেট বিভাগে হামের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭। বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ২৮৩ জন রোগী।
শুক্রবার সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় প্রকাশিত ‘হাম ও রুবেলা রোগীর প্রতিবেদন-২০২৬’ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া পাঁচ শিশু হলো হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আব্দুল মালিকের পাঁচ মাস বয়সী মেয়ে রাইসা, সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার ইশাক আলীর ছয় বছর বয়সী ছেলে আলী আফসান, দিরাই উপজেলার মুসাদ্দিক মিয়ার ১০ মাস বয়সী মেয়ে মুসলিমা, সুনামগঞ্জ সদরের চার বছর দুই মাস বয়সী শামিমা এবং সিলেট সদরের বাহরাম আহমেদের এক বছর দুই মাস বয়সী ছেলে মো. রাশেদ আহমেদ।
তাদের মধ্যে রাইসা ও আলী আফসান সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, মুসলিমা ও রাশেদ সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে এবং শামিমা সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে মারা যায়।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৭৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২ জন ভর্তি হয়েছে সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে।
বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২৮৩ জন সন্দেহভাজন হামের রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে শুধু শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালেই ভর্তি আছে ৮০ জন রোগী।
