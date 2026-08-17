ত্রিশালে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই চাচাতো ভাইয়ের

ময়মনসিংহের ত্রিশালে পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের সতেরোপাড়া উঁচাভিটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হলো সতেরোপাড়া উঁচাভিটা গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে মাশরাফি (৫) ও তারিকুল ইসলামের ছেলে ফারহান (৪)। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই।
নিহত শিশুদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে দুই শিশু বাড়ির পাশে রাস্তার ধারে সতেরোপাড়া উঁচাভিটা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে খেলাধুলা করছিল। একপর্যায়ে তারা পাশের পুকুরে পড়ে যায়। দীর্ঘ সময় তাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পুকুর থেকে অচেতন অবস্থায় দুই শিশুকে উদ্ধার করে ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
প্রতিবেশী রিয়াদুল ইসলাম বলেন, একসঙ্গে দুই ভাইয়ের দুই শিশুসন্তানের মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর পেয়ে গ্রামের শত শত মানুষ শিশু দুটিকে একনজর দেখতে ছুটে আসেন। একই খাটিয়ায় পাশাপাশি দুই শিশুর মরদেহ রেখে জানাজা ও পরে পাশাপাশি দাফনের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।
ত্রিশাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল কাইয়ুম বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশু দুটির মৃত্যু হয়েছে।
বান্দরবানের থানচির নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা নামে ৮ বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তল্লাশি চালাচ্ছেন। আগামীকাল সকালে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।২২ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানের ওপর হামলার পর তাঁকে ফের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এর আগে ৬ আগস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর কাছে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ওই অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে৩২ মিনিট আগে
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৪৪ মিনিট আগে