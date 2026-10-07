শ্রীনগরে বেশি দামে এলপি গ্যাস বিক্রি ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস বিক্রি এবং নোংরা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ বুধবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত শ্রীনগর উপজেলার কলেজ গেট ও ভাগ্যকূল রোড এলাকায় এ অভিযান চলে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ এ অভিযান চালান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা পুলিশের একটি দল।
অভিযানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকার বড় বাজার স্টোরের ম্যানেজার মোহাম্মদ জিলানিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ক্ষতিকর নন-ফুডগ্রেড রঙ মেশানো, দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার দায়ে কলেজ গেট এলাকার লক্ষ্মী নারায়ণ সুইটমিটের মালিক মিঠু চন্দ্র বর্মণকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি এবং খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নগদ প্রায় ৩৪ লাখ টাকাসহ ২ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার পাঁচগাছির চর ও বেলুটিয়া গ্রামসংলগ্ন ৪ নম্বর ক্রসবার বাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৯ মিনিট আগে
পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) অভিযান চালিয়ে অর্থ পাচার চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। অনলাইন বেটিং (জুয়া) পরিচালনা ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিদেশে পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।১১ মিনিট আগে
ব্যবস্থাপত্রে ভেজাল ও অনুমোদনহীন ওষুধ লেখা চিকিৎসকদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম। আজ বুধবার রাজধানীর মিন্টো রোডে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।১৪ মিনিট আগে