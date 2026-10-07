Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগরে বেশি দামে এলপি গ্যাস বিক্রি ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শ্রীনগরে বেশি দামে এলপি গ্যাস বিক্রি ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে কলেজ গেট এলাকার মিষ্টির দোকানে অভিযান চালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস বিক্রি এবং নোংরা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ২৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৭ অক্টোবর) বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত শ্রীনগর উপজেলার কলেজ গেট ও ভাগ্যকূল রোড এলাকায় এ অভিযান চলে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ এ অভিযান চালান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা পুলিশের একটি দল।

অভিযানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকার বড় বাজার স্টোরের ম্যানেজার মোহাম্মদ জিলানিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, ক্ষতিকর নন-ফুডগ্রেড রঙ মেশানো, দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার দায়ে কলেজ গেট এলাকার লক্ষ্মী নারায়ণ সুইটমিটের মালিক মিঠু চন্দ্র বর্মণকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি এবং খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগশ্রীনগরজরিমানা
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