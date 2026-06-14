মুন্সিগঞ্জে স্কুলছাত্রী ও তার মাকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

মুন্সিগঞ্জ শহরের জমিদারপাড়া এলাকায় এক স্কুলছাত্রী ও তার মায়ের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্থানীয় যুবক মো. শান্তকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (১৪ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শহরের জমিদারপাড়া এলাকায় ব্যবসায়ী জনি ইসলামের বাসায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন জনি ইসলামের স্ত্রী রিতা মণি ইসলাম (৩০) এবং তাঁর মেয়ে জান্নাতুল ইসলাম রিধি (১১)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে হঠাৎ অভিযুক্ত শান্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে রিতা মণি ও তাঁর মেয়ে রিধির ওপর হামলা চালান। এতে তাঁরা গুরুতর আহত হন। তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে শান্ত জনি ইসলামের কাছে দোকানে চাকরি চেয়েছিলেন; কিন্তু নেশাগ্রস্ত হওয়ায় তাঁকে কাজ দেওয়া হয়নি। এই ক্ষোভ থেকেই তিনি রোববার সকালে জনি ইসলামের বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের ওপর ছুরি দিয়ে হামলা চালান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালিয়ে শান্তকে আটক করে।
ওসি আরও জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে ভুক্তভোগী পরিবারের সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত মা ও মেয়ের চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।
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