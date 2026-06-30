ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে মধ্যরাতে চলন্ত যাত্রীবাহী বাসে আগুন

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়ায় একটি যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার গুলিস্তান থেকে এভার গ্রিন পরিবহনের একটি বাস মাওয়ার দিকে যাচ্ছিল। ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়া সেতুর ওপর পৌঁছালে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। তবে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই যাত্রীরা নিরাপদে নেমে যান।
সিরাজদিখান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন পরিদর্শক মো. আরিফ আনোয়ার বলেন, ‘বাসটিতে ২৫-৩০ জন যাত্রী ছিলেন। আগুন লাগার পর সবাই নিরাপদে বের হয়েছেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস পৌঁছে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনে।’
স্টেশন পরিদর্শক বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসটিতে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে বাসটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’
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