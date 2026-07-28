ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: ময়লাবাহী গাড়ি-মিনি পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান অংশে ময়লাবাহী গাড়ি ও একটি মিনি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলা এলাকার যাত্রীছাউনি সংলগ্ন ঢাকা অভিমুখী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ সিদ্দিক (৪৫)। আহত দুইজনকে উদ্ধার করে প্রথমে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগর থেকে ঢাকাগামী একটি ময়লাবাহী গাড়ির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মিনি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের ঢালে পড়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ সিদ্দিককে মৃত ঘোষণা করেন।
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