Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: ময়লাবাহী গাড়ি-মিনি পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: ময়লাবাহী গাড়ি-মিনি পিকআপ মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১
প্রতীকী ছবি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান অংশে ময়লাবাহী গাড়ি ও একটি মিনি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলা এলাকার যাত্রীছাউনি সংলগ্ন ঢাকা অভিমুখী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ সিদ্দিক (৪৫)। আহত দুইজনকে উদ্ধার করে প্রথমে সিরাজদিখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগর থেকে ঢাকাগামী একটি ময়লাবাহী গাড়ির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মিনি পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের ঢালে পড়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোহাম্মদ সিদ্দিককে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসারা হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) বিকাশ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত দুটি গাড়ি জব্দ করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

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