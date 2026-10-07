সিরাজদিখানে ডিউটিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ডিউটিরত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মো. শাহীনূর রহমান নামের এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
শাহীনূর রহমান শেখরনগর তদন্ত কেন্দ্রে কনস্টেবল হিসেবে (নম্বর ২৭৫) কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার কাগদী গ্রামে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শেখরনগর এলাকায় রাত্রিকালীন ‘মোবাইল পার্টি স্পেশাল-৬’ ডিউটিতে ছিলেন কনস্টেবল শাহীনূর রহমান। রাত ২টার দিকে হঠাৎ বুকে ব্যথাসহ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে সহকর্মীরা তাঁকে দ্রুত ঢাকার রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যান।
সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, ‘ডিউটিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন শাহীনূর রহমান। পরে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
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