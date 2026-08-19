Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়ের রেলিংয়ে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, গুরুতর আহত ২

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়ের রেলিংয়ে প্রাইভেট কারের ধাক্কা, গুরুতর আহত ২
আহতদের উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়েছে একটি দ্রুতগতির প্রাইভেট কার। এতে গাড়িতে থাকা দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার (১৯ আগস্ট) সকাল ৬টার দিকে শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন ঢাকার সায়েন্স ল্যাব-ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা সুরিদ শাহরিয়ার (২৭) ও সাকিব শাহরিয়ার (২৮)।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৬টার দিকে ঢাকা থেকে মাওয়াগামী একটি প্রাইভেট কার ষোলঘর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে অতিরিক্ত গতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় গাড়িটি সড়কের রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা খেয়ে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে ভেতরে আটকা পড়েন।

খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির ভেতর থেকে তাঁদের উদ্ধার করে। পরে আহতদের শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়িতে আটকে পড়া দুইজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। গাড়িতে চালকসহ মোট তিনজন ছিলেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

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