Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধার খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ০৮
সিরাজদিখানে রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধার খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার
রেললাইনে কাটা পড়া বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে রেললাইনের পাশ থেকে আনুমানিক ৭৫ বছর বয়সী অজ্ঞাত এক বৃদ্ধার খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের নিমতলা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সকাল ৯টা ২৬ মিনিটে সিরাজদিখান ফায়ার স্টেশনে খবর আসে, নিমতলা রেললাইনের পাশে এক বৃদ্ধার মরদেহ পড়ে আছে। তখন ফায়ার সার্ভিসের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।

মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতাবশত রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় তাঁর বাম পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য মরদেহটি গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জপুলিশসিরাজদিখানরেললাইনমরদেহমুন্সিগঞ্জ সদরফায়ার সার্ভিস
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