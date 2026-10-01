Ajker Patrika
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অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষের পর কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, মোটরসাইকেলের চালক নিহত

গজারিয়া প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৪১
অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষের পর কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, মোটরসাইকেলের চালক নিহত
দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় যাওয়ার পথে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রথমে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয় মোটরসাইকেলের। ঠিক এর পরপরই দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান এসে ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেলটিকে। এই অবস্থায় গুরুতর আহত মোটরসাইকেলচালক মো. বিল্লাল হোসেনকে (৩৮) উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লামুখী লেনে উপজেলার আনারপুরা এলাকায় বসুন্ধরা টিস্যু পেপার মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিল্লাল হোসেন নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার রাধানগর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিল্লাল মোটরসাইকেলযোগে কুমিল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। আনারপুরা এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর পেছন থেকে দ্রুতগতির একটি অজ্ঞাতনামা কাভার্ড ভ্যান মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বিল্লাল গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালের চিকিৎসক খন্দকার আরসাদ কবির বলেন, দুপুর ১২টার দিকে বিল্লালকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল ও নিহত বিল্লালের মরদেহ পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগনিহতচট্টগ্রাম বিভাগগজারিয়ামহাসড়কমোটরসাইকেল
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