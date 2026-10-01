Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে সাবেক শিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে সাবেক শিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার
বরিশাল নগরীর একটি ভাড়া ফ্ল্যাট থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল নগরীর একটি তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে আমিনা খানম (৬৫) নামের অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষিকার হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত দুই দিন আগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত আমিনা খানম হিজলা উপজেলার দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি বরিশাল নগরীর আমানতগঞ্জ এলাকার রোকেয়া আজিম সড়কের একটি ভবনের দুই তলার ফ্ল্যাটে একা ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত আমিনা খানমের দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে রিফাত ঢাকায় ব্যাংকে চাকরি করেন এবং ছোট ছেলে রিয়াদ হিজলার গ্রামের বাড়িতে থাকেন। গতকাল বুধবার বিকেল থেকে আমিনার বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানালে তিনি ওই নারীর বড় ছেলেকে খবর দেন। আজ সকালে বড় ছেলে বরিশাল এসে দরজা তালাবদ্ধ দেখে কাউনিয়া থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে খাটের ওপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করে।

কাউনিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কামাল হোসেন জানান, মরদেহে পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। এতে মনে হচ্ছে, অন্তত দুই দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে নিহত নারীর দুই ছেলেকে থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পাশের ফ্ল্যাটের তানিয়া জানান, গত মঙ্গলবার তিনি শেষবার আমিনা বেগমকে দেখেছিলেন। এরপর ঘরের বাইরে তালা ঝুলতে দেখে সবাই ভেবেছিলেন, তিনি কোথাও বেড়াতে গেছেন।

ফ্ল্যাটের মালিক রিনা বেগম জানান, এক বছর আগে আমিনা বেগম ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একাই থাকতেন। তাঁর দুই সন্তান মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসতেন। তিনি ভবনের অন্যদের সঙ্গে তেমন মিশতেন না। ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় তাঁর বড় ছেলেকে খবর দেওয়া হয়। আজ সকালে রিফাত পৌঁছে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ দরজা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে।

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার সুশান্ত সরকার বলেন, তালা ভেঙে পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে কাপড়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খাটের ওপর আমিনা খানমের মরদেহ মেলে। মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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