মুন্সিগঞ্জে অসুস্থ নাতনিকে দেখতে এসে লাশ হলেন নানা-নানি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
দম্পতির মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালের সামনে স্বজনদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ আরও চারজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন ইউটার্নে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বিল্লাল হোসেন (৬৫) ও আলনা বেগম (৫০)। তাঁরা কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার দড়ি লুটেরচর গ্রামের বাসিন্দা। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলো তাঁদের ছেলের বউ অঞ্জনা (২৩), নাতনি আনিশা (৪) ও অজ্ঞাতনামা অটোরিকশাচালক।

জানা গেছে, বিল্লাল হোসেন ও আলনা বেগম দম্পতির মেয়ে রত্না আক্তার গজারিয়া উপজেলার আনারপুরা গ্রামে থাকেন। সম্প্রতি রত্নার মেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়। নাতনিকে দেখতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মেয়ের বাড়িতে আসছিলেন বিল্লাল হোসেন ও আলনা বেগম। তাঁদের বহনকারী ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি আনারপুরা গ্রামে যাওয়ার পথে আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইউটার্ন নেওয়ার সময় মতলব থেকে ঢাকাগামী মতলব পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস সেটিকে ধাক্কা দিলে তা দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশাচালক, বিল্লাল হোসেন, তাঁর স্ত্রী আলনা বেগমসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। সেখান থেকে ঢাকায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে বিল্লাল হোসেন ও আলনা বেগম মারা যান। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাতক বাসচালক কাউসার হোসেনকে (২৫) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলনা বেগমের চাচা নজরুল ইসলাম। তিনি আরও জানান, আহত ব্যক্তিদের অবস্থাও ভালো নয়।

গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শওকত হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশাটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ঘাতক বাসটির চালক কাউসার হোসেনকে আটক করে স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের কাছে সোপর্দ করেছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

