মুন্সিগঞ্জে শতবর্ষী নয়নের খাল পরিদর্শনে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী, উদ্ধারে বরাদ্দ ও উচ্ছেদের ঘোষণা

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মিরকাদিম পৌরসভার বিনোদপুর এলাকায় দখল-দূষণে হারিয়ে যাওয়া শতবর্ষী নয়নের খাল পরিদর্শন করেছেন এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে তিনি খালটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন, নয়নের খাল উদ্ধারে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী জানান, নয়নের খাল উদ্ধারে ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের সব খালের খননকাজ পর্যায়ক্রমে শুরু করা হবে।
প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. কামরুজ্জামান রতন, জেলা প্রশাসক সৈয়দা নুরমহল আশরাফী, পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ কে এম ইরাদত মানু, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমানসহ অন্যরা।
এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, ‘আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে এবং সংসদ সদস্য রতনের মাধ্যমে জানতে পারি যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই খাল জরুরিভাবে খনন করা প্রয়োজন। কারণ, এখানে অনেক ময়লা, দুর্গন্ধ। অথচ একসময় এই খালে বড় বড় নৌযান চলত। তখন একটা প্রাণবন্ত খাল ছিল।’
মীর শাহে আলম আরও বলেন, ‘এখানে অনেক অবৈধ দখলদার রয়েছে। অবৈধ দখলদারদের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন তালিকা নির্ধারণ করেছে। এই খাল পুনঃখনন ও সংস্কার চলবে। অবৈধ উচ্ছেদও চলবে এবং আজ থেকেই শুরু হবে এটি।’
খাল নিয়ে পরিকল্পনার কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘এই খালের ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনা করছি। সংসদ সদস্যের পরামর্শে খালের দুই পাশে রিটেইনিং ওয়াল বা গাইড ওয়াল এবং ফুটপাত করে দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা যায়। সেই সঙ্গে সারা বছর এই খালের পানির প্রবাহ ঠিক রাখা যায়।’
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