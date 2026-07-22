Ajker Patrika
En
মুন্সীগঞ্জ

ইতালিতে বড় ভাইয়ের হাতে নিহত নয়ন ফকিরের মরদেহ দেশে, মুন্সিগঞ্জে দাফন সম্পন্ন

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সিগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ২১: ২৮
ইতালিতে বড় ভাইয়ের হাতে নিহত নয়ন ফকিরের মরদেহ দেশে, মুন্সিগঞ্জে দাফন সম্পন্ন
জানাজা শেষে দক্ষিণ বেতকা কবরস্থানে দাফন করা হয় নয়ন ফকিরকে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার পশ্চিম সোনারং এলাকার প্রবাসী যুবক নয়ন ফকির ইতালিতে বড় ভাইয়ের হাতে নিহত হওয়ার আড়াই মাস পর তাঁর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে মরদেহ দেশে আনা হয়। পরে বেলা ৩টার দিকে জানাজা শেষে দক্ষিণ বেতকা কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ এপ্রিল ইতালির লেইজ শহরে পারিবারিক ও আর্থিক বিরোধের জেরে বড় ভাই হ‌ুমায়ূন ফকির ছোট ভাই নয়ন ফকিরকে হত্যা করেন। হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ভিডিও কলে পরিবারের সদস্যদের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করেন বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র আরও জানায়, দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ, টাকাপয়সার লেনদেন ও দ্বিতীয় বিয়ে-সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ চলছিল। এসব বিরোধের জেরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে ইতালির স্থানীয় পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত হ‌ুমায়ূন ফকিরকে গ্রেপ্তার করে।

টঙ্গিবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলী আসগর রিপন মল্লিক বলেন, ভাইয়ের হাতে ভাই নিহতের বিষয়টা খুবই মর্মান্তিক। পারিবারিক কলহের কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। আজকে নিহত নয়নের মরদেহ দেশে এনে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জপ্রবাসীঢাকা বিভাগমরদেহজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত