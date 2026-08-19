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মুন্সীগঞ্জ

প্যারোলে ১২ ঘণ্টার জন্য মুক্তি পাচ্ছেন দীপু মনি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ০৯
প্যারোলে ১২ ঘণ্টার জন্য মুক্তি পাচ্ছেন দীপু মনি
দীপু মনি। ফাইল ছবি

মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে ১২ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক মন্ত্রী দীপু মনি। আজ বুধবার বিকেলে তাঁকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়।

মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময়ের জন্য সাবেক মন্ত্রী দীপু মনিকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

স্বামীর মৃত্যুতে শেষবিদায়ে অংশ নিতে প্যারোলে মুক্তির জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেন দীপু মনির আইনজীবী গাজী ফয়সাল ইসলাম। পরে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁকে ১২ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়।

দীপু মনির আইনজীবী গাজী ফয়সাল ইসলাম বলেন, আজ দুপুর ১২টার দিকে মেয়ে তানী দীপাবলি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলে মেয়ে দীপাবলি কারাগার থেকে বের হওয়ার পরই দীপু মনিকে প্যারোলে চার দিনের মুক্তির জন্য আবেদন করেন।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দীপু মনির স্বামী তৌফিক নেওয়াজ।

বিষয়:

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