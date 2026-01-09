Ajker Patrika

সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেঁটাবিদ্ধসহ আহত ১৫

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পূর্বশত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে টেঁটাবিদ্ধসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের দোসরপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন টেঁটাবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা হলেন শুকুর মোল্লা (৫৫), আলী আহমেদ (৩৫), মো. হোসেন (৩২), অন্তর (১৮) ও কামাল সাধু (৪০)। তাঁদের ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঘটনার পর থেকে দোসরপাড়া গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দোসরপাড়া গ্রামের কাশেম মোল্লা ও শুকুর মোল্লার সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। আজ সকাল ৯টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে সিরাজদিখান থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

লতব্দী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. কামাল হোসেন বলেন, সকালে একটি ছোট বিষয় নিয়ে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে তা মারামারিতে রূপ নেয়। মূলত জমিসংক্রান্ত পুরোনো বিরোধ থেকেই এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পাঁচজন টেঁটাবিদ্ধ হন।

এ বিষয়ে কাশেম মোল্লা ও শুকুর মোল্লার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁরা তা ধরেননি।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জমি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দোসরপাড়া গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

