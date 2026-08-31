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মুন্সীগঞ্জ

পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে বাস উল্টে আহত ৮

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ০৫
পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে বাস উল্টে আহত ৮
পদ্মা সেতুতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তের ঢালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিউ গ্রিন লাইন এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে আটজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা সোয়া ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন মাগুরা সদর এলাকার সাইফুল্লাহ (৮০) ও লুৎফর (৬৩), চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এলাকার রেবেকা খাতুন (৪০), দামুড়হুদা এলাকার নূর ইসলাম (৪৬) ও রশিদা (৪০), মাগুরার মহম্মদপুর এলাকার ফাতেমা (৭), শ্রীপুরের সাইফ (২৩) এবং ফরিদপুরের মধুখালী এলাকার আরাফাত (১৩)।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মাগুরা থেকে ঢাকাগামী নিউ গ্রিন লাইন এক্সপ্রেসের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি উল্টে যায়।

পদ্মা সেতুতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। ছবি: সংগৃহীত
পদ্মা সেতুতে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। ছবি: সংগৃহীত

খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের দুটি উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের ভেতর থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে। ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে তাঁদের শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উল্টে পড়ে থাকায় ওই এলাকায় কিছু সময় যান চলাচলে ধীরগতি সৃষ্টি হয়।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, বাসটির প্রকৃত গতিবেগ কত ছিল ও দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ কী, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাপদ্মা সেতুফায়ার সার্ভিস
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